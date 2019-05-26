Эксперт оценил угрозу «гамбургских санкций» против России

«Например, возможны задержания судов под российским флагом», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по морскому праву Михаил Войтенко. Эти меры могут быть приняты, чтобы обеспечить исполнение вердикта гамбургского Международного трибунала, который предписал России отпустить задержанных украинских моряков.

«Будут или не будут приняты меры, пока сложно сказать, но потенциально они могут быть приняты, возможность надавить на Россию есть. Но это зависит в первую очередь от политической воли Евросоюза», – отмечает главный редактор сетевого издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.

Напомним, гамбургский Международный трибунал по морскому праву накануне потребовал от России освободить украинских моряков и вернуть Киеву буксир и два катера, задержанные при инциденте в Керченском проливе. В российском МИДе ответили, что юрисдикция трибунала не распространяется на этот случай. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Германию потребовать от Москвы немедленного исполнения вердикта морского трибунала. В противном случае Украина намерена «продвигать идею введения новых – гамбургских – санкций», пригрозил посол.

«Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно – их штампуют на потоке», – заметила по этому поводу в воскресенье официальный представитель МИДа Мария Захарова, а в Госдуме заявили, что намерение Киева противоречит международному праву.

Если власти ЕС «заведутся» и решат продавливать исполнение решения гамбургского суда, то «возможен целый спектр возможных санкций», отмечает Войтенко. «Например, это задержание судов под российским флагом, – указывает собеседник. – Не обязательно судов российских компаний (например, у того же «Совкомфлота» суда ходят под «удобными флагами»), но именно судов под флагами России. Могут наложить санкции, скажем, на черноморское судоходство, что действительно может стать очень болезненным ударом. Но еще раз, это зависит в первую очередь от решения Евросоюза».