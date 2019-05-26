В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

Мощное землетрясение магнитудой 8 зафиксировано в Перу, сообщает Геологическая служба США.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается, передает ТАСС.

Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 7.41 по времени UTC (10.41 мск). Эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин, очаг –на глубине 105 километров, передает РИА «Новости».

Позже мощность землетрясения была уточнена до 8.