Дом-интернат для ветеранов загорелся в Петрозаводске

Из-за пожара в доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске эвакуировано более 30 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Очаг пожара находился в комнате на восьмом этаже дома-интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте. Проведена эвакуация 34 человек с восьмого и девятого этажей», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Всего в здании находились 179 ветеранов и восемь сотрудников. Всех эвакуированных разместили в актовом зале.

Обстоятельства пожара пока выясняются.

В декабре 2015 года в Воронежском психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района произошел пожар, в результате которого погибли 23 человека. В августе прошлого года были осуждены фигуранты дела о пожаре.