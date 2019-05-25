Кудрявцева решила судиться после обвинений в участии в скандальном видео с вице-канцлером Австрии

Ведущая Лера Кудрявцева намерена обратиться в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung, которое в своей публикации сообщило о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

«Одна из газет – Osterreich Zeitung – позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде», – сообщила телеведущая в своем Instagram.

Австрийское издание разместило статью с фотографией Кудрявцевой. В материале автор, ссылаясь на мнение некоего блогера, сообщил, что девушкой, с которой общался Штрахе на скандальной видеозаписи, была именно Кудрявцева, передает РИА «Новости».

За неделю до выборов в Европарламент сразу несколько СМИ опубликовали материалы, в которых утверждалось, что Штрахе обсуждал с якобы «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года.

Девушка оказалась гражданкой Латвии, информацию о родстве опроверг и российский бизнесмен, однако скандал привел к тому, что Штрахе ушел из правительства и с поста главы Австрийской партии свободы, а за ним кабмин Австрии покинули почти все представители этой партии. МИД России назвал скандал в Австрии заказной кампанией.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому выгоден этот кризис и каковы могут быть его последствия.