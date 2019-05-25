Кличко припомнил Зеленскому старые обиды

Мэр Киева Виталий Кличко ответил шуткой на вопрос журналистов о выделении нового места для администрации президента Владимира Зеленского.

Кличко в интервью журналу «Новое время» попросили ответить на вопрос, готов ли он выделить новый квартал в Киеве для администрации президента, так как Зеленский пожелал вывезти ее с улицы Банковой в центре.

«Вот вы спрашиваете: готов ли я выделить ему новый квартал? Так у него, пожалуйста, уже есть квартал, который можно переименовать», – ответил на это Кличко.

Зеленский является одним из основателей компании «Студия Квартал 95», которая занимается юмористическими шоу. В них высмеивался в том числе нынешний мэр Киева.

В одной из сцен передачи актер, играющий Кличко, выступил на пародийном «интеллектуальном» шоу «Самый умный», в ходе которого он предстал в образе недалекого человека, постоянно перебивающего ведущего.

Стоит отметить, что Кличко присутствовал на инаугурации Зеленского 20 мая, туда он добрался на велосипеде.

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