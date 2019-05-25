Дано объяснение скандального видео с бывшим вице-канцлером Австрии

Скандальная видеозапись с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе является результатом журналистского расследования, следует из письма, полученного от его адвоката Ричарда Сойера.

В редакцию газеты Kurier поступило письмо, в котором отмечается, что «видео с Ибицы – проект, мотивированный гражданским обществом», при реализации которого использовались методы журналистских расследований, передает РИА «Новости».

В письме также говорится о венском адвокате, который сыграл значительную роль в журналистском расследовании, но его имя не разглашается.

Отмечается, что съемка не была противоправной. С какой целью проводилось расследование в отношении Штрахе, не указывается.

«В любом случае, мой клиент не совершал противоправных действий, и также не был вовлечен в такие действия», – отметил в письме Сойер.

Напомним, за неделю до выборов в Европарламент сразу несколько СМИ опубликовали материалы, в которых утверждалось, что Штрахе обсуждал с якобы «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года.

Девушка оказалась гражданкой Латвии, информацию о родстве опроверг и российский бизнесмен, однако скандал привел к тому, что Штрахе ушел из правительства и с поста главы Австрийской партии свободы, а за ним кабмин Австрии покинули почти все представители этой партии. МИД России назвал скандал в Австрии заказной кампанией.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому выгоден этот кризис и каковы могут быть его последствия.