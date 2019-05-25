Партия Ле Пен вышла в лидеры опросов перед выборами в Европарламент

Большинство французских граждан поддерживают представителей «Национального объединения» Марин Ле Пен, заметно опережающих конкурентов из правящей партии «Республика на марше» перед выборами в Европарламент, свидетельствуют опросы социологических служб Ifop, Elabe, Harris Interactive и Epoka.

Почти все перечисленные организации предрекают списку «Национального объединения» рейтинг в 25%, исключение составляет лишь опрос Ifop, который показал, что результат партии Ле Пен будет 25,5%, передает ТАСС.

Примечательно, что пять лет назад, на прошлых выборах в Европарламент список «Национального фронта» (старое название Нацобъединения) во главе с Марин Ле Пен сумел собрать большинство голосов – 24,86%.

Правящая во Франции партия «Республика на марше», чей список возглавляет бывший министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, занимает второе место с результатом 22,5% (23% – Ifop). При этом на протяжении практически всей избирательной кампании и даже до ее начала Elabe всегда давали им на 1% больше, чем у Нацобъединения. Лишь в последнюю неделю правящая партия начала терять симпатии избирателей, в то время как их соперники начали наращивать отрыв.

Партия «Республиканцы», которая под названием «Союз в поддержку народного движения» навязывала борьбу Ле Пен на выборах 2014 года, сейчас занимает третью строчку, однако у всех служб разное мнение относительно ее перспектив: 13% (Elabe), 13,5% (Ifop), 12% (Harris Interactive/Epoka).

Четвертую строчку делят между собой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона (7,5-9% в зависимости от опроса) и леворадикальная «Европа Экология Зеленые» (EELV) с тем же результатом – 7,5-9% голосов респондентов. Следом за ними идут Социалистическая партия (4,5-5,5%), «Вставай, Франция!» (3,5-4%) и Коммунистическая партия (2,5-3,5%).

У остальных партий результаты не превышают трехпроцентную отметку, и по итогам голосования они рискуют не получить от государства компенсацию расходов на предвыборную кампанию. Для того чтобы участвовать в распределении мест в Европарламенте, необходимо набрать больше 5% голосов.

Ранее председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в игнорировании мнения миллионов французов, выдвинув властям Франции ультиматум.