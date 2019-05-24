Беглов поручил помочь бесплатно кормившему пенсионеров кафе в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил главе Василеостровского района города Эдуарду Ильину оказать помощь кафе «Добродомик», в котором раздавали бесплатные обеды для пенсионеров, чтобы оно продолжило работу.

«Спасибо за сообщения по поводу ситуации с кафе «Добродомик», где бесплатно кормят пенсионеров. Кафе закрыто не будет. Поручаю главе Василеостровского района Эдуарду Александровичу Ильину сегодня же разобраться в ситуации и помочь «Добродомику» продолжить работу. Слежу лично», – написал Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что социальное кафе «Добродомик» якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации. Позже в администрации района сообщили, что кафе не закрывали по решению властей района, так как у них нет таких полномочий, однако в ходе проверки там были обнаружены нарушения, передает ТАСС.

Совладелец кафе Александра Синяк на официальной странице «Добродомика» в социальной сети «ВКонтакте» заявила, что заведение закрыто до понедельника включительно. По ее словам, кафе грозит штраф до 700 тыс. рублей за граффити на фасаде здания, за неправильно оформленную вывеску, а также за оставленные за барной стойкой вещи для пенсионеров.

В администрации района отмечали, что не выносили решение о штрафе, а также пояснили, что после проверки власти района проведут заседание административной комиссии, в ходе которой может быть выдано предписание об устранении нарушений.