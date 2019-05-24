ФАС заявила о неисполнении соглашения по бензину

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что нефтяники в апреле не исполнили условия соглашения по бензину, в мае объемы должны восстановиться.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, осенью 2018 года нефтяные компании, Минэнерго и ФАС подписали соглашение о стабилизации рынка топлива, где речь шла о поддержке цен бензина и сохранении объемов поставок.