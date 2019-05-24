Главный военный прокурор Украины отчитался о работе роликом из «Игры престолов»

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подготовил отчет о работе своего ведомства, использовав отрывок из последней серии «Игры престолов».

На своей странице в Facebook он опубликовал видеоотчет о работе ведомства. Подать его решили в кадрах знаменитого сериала.

Для этого был использован отрывок из последней серии «Игры престолов», в котором королева Дейенерис выходит к войску дотракийцев и безупречных перед разрушенным Красным замком и произносит речь.

Субтитрами на эту речь наложены данные о том, как работала военная прокуратура. То есть выглядит так, будто сам Матиос в виде Дейенерис отчитывается об успехах перед своим «войском».

В сериале в роли подчиненных Матиоса выступает войско безупречных – армия евнухов, а также дикари-дотракийцы. Таким образом, главный военный прокурор Украины невольно сравнил своих подчиненных с евнухами и дикарями.

Ранее сообщалось, что Матиос покинул территорию страны после конфликта с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД