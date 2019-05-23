Небензя выступил против ударных беспилотников

Москва обеспокоилась тем, что практика использования ударных БПЛА во время конфликтов расширяется, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«У нас вызывает обеспокоенность, к примеру, расширение практики использования ударных беспилотных летательных аппаратов. Сложности контроля над этими устройствами приводят к жертвам среди мирных жителей, что мы видим, в частности, на примере ситуации в Афганистане», – сказал он в ходе дебатов в Совете Безопасности организации по теме «Защита гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта».

При этом Небензя добавил, что «вне всяких сомнений террористическая активность должна подавляться, разумной и пропорциональной силой», передает ТАСС.

Постпред выразил обеспокоенность и гибелью гражданских лиц, и «психологическим стрессом, которому подвергается мирное население, живущее под постоянной угрозой разрушительных ракетных ударов».

США и Израиль активно применяют ударные беспилотники на Ближнем Востоке, включая территорию Сирии. Нередко удары БПЛА приводят к жертвам среди мирного населения.

В то же время, террористы в регионе также освоили кустарное производство беспилотников, при помощи которых регулярно подвергают атаке российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Сообщалось, что модернизированный ЗРК «Панцирь-С1М» научили бороться с любыми БПЛА. В ходе недавней атаки на российскую базу Хмеймим, которая защищается «Панцирями» и комплексами «Тор-М1», не попал ни один снаряд боевиков.

Ранее в России обозначили сроки первого полета ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» компании «Сухой».