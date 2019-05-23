Регионального экс-министра задержали за изнасилование

Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков был задержан, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Собеседник ТАСС пояснил, что бывшего чиновника подозревают в совершении тяжкого преступления.

Местный портал 1pnz.ru со ссылкой на собственный источник сообщает, что Стрючкова задержали по подозрению в коррупции. Вместе с тем издание отмечает, что есть и другая версия произошедшего – якобы экс-министра уволили, а затем задержали из-за истории с изнасилованием женщины.

В региональном Следственном комитете эти данные не подтвердили и не опровергли, добавляет портал.