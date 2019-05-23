Назначен новый лидер британской Палаты общин

Депутат от Консервативной партии Мел Страйд стал новым лидером Палаты общин парламента Великобритании – фактически представителем кабинета министров в нижней палате законодательного органа, следует из официального заявления, распространенного канцелярией премьер-министра Терезы Мэй.

Страйд с 2017 года работал на должности заместителя главы британского Минфина. Пост лидера стал вакантным после того, как занимавшая его Андреа Лидсом объявила об уходе в отставку из-за несогласия с курсом правительства по вопросу реализации выхода страны из Евросоюза, передает ТАСС.

Напомним, 11 апреля лидеры Евросоюза согласились отложить выход Британии из состава ЕС на 31 октября, чтобы дать «Великобритании время выбрать свой путь».

В мае премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила, что намерена «улучшить» сделку по Brexit.

Лидер Палаты общин парламента страны Андреа Лидсом объявила об уходе в отставку, подчеркнув, что больше не верит в намерение правительства Мэй выполнить волю народа о выходе страны из Евросоюза.

Позже британские СМИ анонсировали отставку Мэй.