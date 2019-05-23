МВД захотело ввести ДНК-регистрацию всех фигурантов уголовных дел

МВД подготовило законопроект, который расширит перечень лиц, подлежащих обязательной ДНК-регистрации с целью увеличения массива федеральной базы данных ДНК-информации.

«После принятия этого законопроекта на геномный учет будут ставиться данные всех отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений и административно арестованных», – сообщил врио начальника экспертно-криминалистического центра МВД генерал-майор полиции Сергей Сыромятников, передает ТАСС.

Он уточнил, что «сейчас обязательной геномной регистрации (в России) подлежат только лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений либо преступления против половой неприкосновенности и свободы. А также генетические коды неопознанных трупов и следов, изъятых с мест совершения преступлений».

«Зарубежный опыт показывает, что база данных ДНК способствует оперативному расследованию преступлений только в том случае, если в ней содержится геномная информация как минимум 1% населения страны», – пояснил Сыромятников.

Планируется, что после принятия законопроекта к концу 2021 года массив федеральной базы ДНК-информации увеличится до 5,2 млн объектов (около 3,5% населения России). В ведомстве считают, что это позволит повысить эффективность не только в раскрытии, но и в профилактике преступлений.

Сыромятников также сообщил, что законопроект «уже неоднократно вносился в правительство», что обусловлено необходимостью поиска дополнительных бюджетных средств на его реализацию.

«В настоящее время предполагается, что на эти цели в течение трех лет (2020-2022) потребуется порядка 8 млрд рублей», – отметил он, уточнив, что после прошедшего 21 мая совещания в Минфине, где обсуждались источники его финансирования, «имеется достаточно оснований полагать, что законопроект будет согласован и внесен правительством в Госдуму».

Ранее сообщалось, что вора в Сибири удалось вычислить, благодаря ДНК-тесту, так как на месте преступления он ел сметану.