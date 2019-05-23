В Южной Корее решили запретить физическое наказание детей

В Южной Корее хотят запретить физическое наказание несовершеннолетних как меру воспитания.

Соответствующий запрет в отношении детей будет внесен в Гражданский кодекс Южной Кореи к 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на газету «Чосон ильбо».

Представитель министерства здравоохранения и соцобеспечения Республики Корея отмечает, что нужно четко разграничивать наказание в качестве воспитательной меры и рукоприкладство с целью наказания.

При этом в министерстве юстиции Южной Кореи подчеркнули, что «поправка в законодательство не предусматривает полный запрет на все виды наказаний, а лишь ограничит право родителей на применение силы в отношении ребенка».

Такое решение правительства станет одним из пунктов программы президента страны Мун Чжэ Ина, который подразумевает создание безопасных условий для жизни несовершеннолетних.

Также согласно новому закону родильные дома должны будут регистрировать новорожденных, чтобы снизить количество отказов родителей от детей.

Ранее в Японии одобрили поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые, в частности, запрещают физическое наказание несовершеннолетних.

Напомним, в ноябре 2018 года парламент Франции поддержал запрет на телесные наказания для детей.