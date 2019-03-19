В Японии решили запретить физическое наказание детей

Кабмин Японии одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые, в частности, запрещают физическое наказание несовершеннолетних.

Правительство Синдзо Абэ планирует вынести поправки на рассмотрение парламента 1 апреля, передает «Интерфакс» со ссылкой на газету Japan Times.

В поправках указывается, что любые виды физического наказания детей в качестве средства поддержания дисциплины будут запрещены в том числе родным и приемным родителям, воспитателям, няням и другим соцработникам.

В Японии заговорили о необходимости ужесточения закона, защищающего права детей, после резонансного случая, произошедшего в феврале. Тогда по подозрению в убийстве своей десятилетней дочери был задержан мужчина; девочка неоднократно жаловалась на насилие в доме, однако не получила никакой помощи от полиции и органов соцзащиты.

Напомним, в ноябре 2018 года парламент Франции поддержал запрет на телесные наказания для детей.