Парламент Франции поддержал запрет на телесные наказания для детей

Нижняя палата французского парламента поддержала законопроект, который запрещает наказывать своих детей физически.

Согласно данным сторонников инициативы, 85% родителей во Франции прибегают к телесным наказаниям дома, пишет «Интерфакс».

Применение физической силы в школе запрещено наряду с побоями детей в семьях, однако допускалось применение родителями силы для повышения дисциплины у детей.

Во время разбора дошедших до судов случаев часто приходится выяснять, является ли конкретное применение телесных наказанием частью воспитания или преступлением.

Напомним, в России в начале 2018 года был подписан обратный закон – о декриминализации семейных побоев.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева рассказала, что после принятия этого закона количество обращений в связи с проблемой домашнего насилия резко выросло. Об этом же ранее заявил и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Также Потяева рассказала, что после декриминализации домашнего насилия в зоне риска оказались не только женщины и дети, но и пожилые люди.