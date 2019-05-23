Стало известно о роли усов в борьбе с раком

Исследователи из Университета Канзаса выяснили, что у мужчин, которые носят усы толщиной не менее девяти миллиметров, риск появления плоскоклеточной карциномы на нижней губе в 16 раз меньше, чем у тех, кто предпочитает бритье.

Дерматолог Дэниел Айрес рассказал, что онкология может развиться из так называемого актинического кератоза, который представляет собой чешуйчатое пятно на коже, передает «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress.

Обычно заболевание возникает из-за долгого пребывания на солнце и проявляется вокруг губ, ушей, кожи головы, плеч у мужчин в возрасте 50-60 лет. Иногда кератоз перерождается в рак.

Наибольшую угрозу кератоз представляет для тонкой кожи губ, потому усы могут выполнять роль своеобразной защиты от этого заболевания и его последствий.

Дерматолог отметил, что в новом исследовании специалисты работали с людьми, которые носят усы с подросткового возраста или примерно с 20 лет.

«Не могу сказать, как ношение усов в более позднем возрасте защищает человека, но думаю, что они точно не повредят», – пояснил Айрес.

Ранее главный онколог России назвал вызывающие рак продукты.