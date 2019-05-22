МОК вынес решение о судьбе бокса на Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал оставить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Решение было основано на рекомендациях отчета комиссии по расследованию в отношении Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в связи с «сохраняющейся серьезностью вопросов в области финансов, управления, этики и судейства», сообщается на сайте МОК.

В организации обратили внимание, что олимпийский турнир по боксу в Токио должен быть проведен в соответствии с руководящими принципами, установленными МОК. Также подтверждено, что общая квота боксеров на Олимпиаде останется на уровне 286 человек. Рекомендация МОК будет представлена исполнительным советом на сессии МОК в швейцарской Лозанне, которая состоится 24-26 июня.

Вместе с тем МОК рекомендовал лишить AIBA статуса признания. Отмечается, что он будет пересмотрен после Олимпийских игр в японской столице.

В прошлом году МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпийских игр 2020 года и выступил против выдвижения на пост президента AIBA Гафура Рахимова, возглавлявшего тогда ассоциацию и подозреваемого в связях с криминальным миром.