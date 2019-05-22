Два Ту-95МС второй раз за сутки пролетели мимо Аляски

Два бомбардировщика Ту-95МС Воздушно-космических сил России вновь выполнили плановые полеты вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов, сообщили в Минобороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно- космических сил выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

По данным военного ведомства, «на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США».

Продолжительность полета составила около 11 часов.

Во вторник четыре Ту-95МС также выполнили наблюдательный полет вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов. Российские самолеты на отдельных этапах маршрута также сопровождали истребители F-22 ВВС США. Ракетоносцы провели в воздухе более 12 часов.

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