В Сколково произошла утечка токсичного брома

В лаборатории «Сколково» разлился токсичный бром, находившегося в помещении лаборанта осматривают медики, сообщил представитель экстренных служб Москвы.

«Инцидент произошел в лаборатории Сколковского института науки и технологий на Большом бульваре. Предварительно, разлился бром в количестве пяти граммов», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что лаборанта, который вдохнул пары брома, осматривают медицинские работники. Эвакуация персонала из-за происшествия не проводилась.

Отмечается, что токсическая для человеческого организма доза брома составляет 3 грамма, летальная – от 35 граммов. Бром вызывает удушье, спазмы, заболевания дыхательных путей, при попадании на кожу образуются долго заживающие язвы.