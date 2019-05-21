Клиенты адвоката Трампа обвинили Коломойского в подготовке их убийства

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, являющиеся клиентами адвоката американского президента Рудольфа Джулиани, написали заявление в Генпрокуратуру Украины на олигарха Дмитрия Коломойского, в котором обвинили бизнесмена в угрозах убийством, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Да, к нам зашло вчера такое заявление в общественную приемную», – цитирует Сарган украинский портал «Лига».

Она также уточнила, что решение о возбуждении уголовного дела будет принимать Государственное бюро расследований Украины.

По информации Страна.ua, Фруман и Парнас заявили, что были вынуждены покинуть Украину из-за угрозы со стороны Коломойского. Как сообщила их адвокат на Украине Алина Самарец, помимо Генпрокуратуры, заявления были направлены на имя главы МВД Арсена Авакова и главы ГБР Романа Трубы.

Как сообщает ТАСС, в конце прошлой недели Коломойский заявил, что американские предприниматели Фруман и Парнас якобы готовят в его отношении провокации, и пообещал «вывести их на свет». Тогда же олигарх сообщил о связи Фрумана и Парнаса с Джулиани.

«Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский под следствием ФБР, сейчас он вернулся на Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, – это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован», – прокомментировал Джулиани заявление Коломойского.

Адвокат также сообщил, что заявление на украинского бизнесмена были поданы по его совету.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Игорь Коломойский вернулся на Украину, где не появлялся с июня 2017 года. Его самолет приземлился в ночь на четверг в аэропорту Днепра (Днепропетровска). Коломойский заявил, что еще не решил, чем займется в первую очередь.

В начале мая Коломойский утверждал, что планирует вернуться на Украину, когда «избранный президент (Украины Владимир Зеленский) официально вступит в должность», однако сделал это раньше.