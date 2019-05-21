Письменное согласие на помощь от скорой предложено заменить аудиозаписью

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что процедуру получения согласия от пациента на помощь скорой необходимо упростить, чтобы не требовалось подписи.

По его словам, сейчас это является возможным, «в том числе в отношении лиц, страдающих опасными для окружающих заболеваниями, тяжелыми психическими расстройствами или совершивших общественно опасные деяния», пишет «Интерфакс».

Депутат уверен, что аудиорегистратор может быть у каждой команды врачей. Устройство должно помочь зафиксировать устное подтверждение родных и близких в том, что бригаду вызывали именно они. Также оно сможет зафиксировать диагноз, вводимые врачом препараты и дальнейшие рекомендации.

В настоящее время при каждом вызове приходится оформлять письменное согласие на медицинское вмешательство. Морозов отметил, что по инструкции врач должен прописать также каждое действие и его последствия.

Депутат рассказал, что на такие действия уходит около пяти минут, что не может быть допустимым в условиях неотложной помощи. Он добавил, что в ближайшее время на рассмотрение Госдумы будут внесены соответствующие правки.