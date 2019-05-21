В Минобороны рассказали, чем кормят солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков рассказал, чем сегодня кормят солдат в армии.

«Питание военнослужащих зависит от их физических нагрузок. У летчика они одни, у подводника – другие, у спецназовца зимой в горах – третьи», – сказал замминистра обороны Дмитрий Булгаков в интервью «Аргументам и фактам».

Он также уточнил, что энергетическая ценность базового пайка российского военнослужащего самая мощная: 4200 ккал в сутки.

Дмитрий Булгаков рассказал, что фирменный знак военной кухни – тушенка и консервы мясорастительные – теперь остались только на гражданке.

«Даже ИРП (индивидуальные рационы питания), потомки сухого пайка, сейчас имеются в семи разновидностях по дням недели. Чтобы не приедался. Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест. То же самое можно сказать про любой продукт: хоть про картофель, хоть про устриц», – добавил он, отметив, что все-таки «устрицы нормами довольствия не предусмотрены».

Ранее комендант Кремля раскрыл секреты питания в Президентском полку.

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