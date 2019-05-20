При взрыве паров топлива в Подмосковье погибли люди

На автозаправочной станции в Серпухове произошел хлопок паров топлива, в результате чего погибли три человека, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

«При проведении сварочных работ произошел хлопок паров в пустой емкости из-под топлива. В результате погибли трое человек и четверо пострадали», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В феврале в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошел взрыв на Западно-Сургутском месторождении, погиб один человек.

Ранее хлопки газа произошли в жилых домах в Архангельске и Москве.