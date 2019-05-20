В парламенте Австрии сочли «Северный поток – 2» необходимым

Газопровод «Северный поток – 2» необходимо построить, заявила депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг.

Она признала, что «шпагат между санкциями и ответными санкциями болезнен» для Австрии, санкции «наказывают не тех». Винциг выступила за отмену санкций, так как подобные меры бесполезны, передает RT со ссылкой на Kurier.

Она удивилась критике в адрес «Северного потока – 2» со стороны кандидата на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера: «Я не знаю, почему Вебер неожиданно захотел положить конец проекту».

«Нам нужен «Северный поток – 2», – заявила Винциг. – Энергообеспечение – вопрос важный, и другой альтернативы у нас нет».

Напомним, Вебер является основным претендентом на пост нового главы Еврокомиссии. Он обещал заблокировать реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2», если займет должность.

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