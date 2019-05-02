Министра экономики Дагестана арестовали по делу о хищениях

Кировский суд Махачкалы арестовал министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Суд принял решение арестовать Хасбулатова на десять суток, однако мера пресечения может быть продлена, если будет предъявлено обвинение, передает РИА «Новости».

Хасбулатова задержали во вторник утром при попытке покинуть Россию. Он был задержан по делу о хищениях свыше 20 млн рублей при использовании госконтрактов для многофункционального центра (МФЦ).

Хасбулатов руководил МФЦ с 2013 по 2018 год. Контракты заключались на оснащение офиса организации компьютерами, оргтехникой и мебелью.

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