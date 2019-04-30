Названа причина задержания министра экономики Дагестана

Министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова задержали по делу о хищении свыше 20 млн рублей при использовании госконтрактов для многофункционального центра (МФЦ), сообщил источник в республиканских правоохранительных органах.

«Речь о хищении более 20 млн рублей на госконтрактах для МФЦ в бытность его руководителем», – сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что Хасбулатов руководил МФЦ с 2013 по 2018 год. Контракты заключались на оснащение офиса организации компьютерами, оргтехникой и мебелью.

Хасбулатов был задержан в аэропорту Махачкалы после возвращения из Москвы, уточнил источник.

«Ранее по этому же уголовному делу был задержан начальник одного из отделов МФЦ», – заключил он.

Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила, что Хасбулатов был задержан по делу о хищениях.

«Он задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения средств в размере более 20 млн рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Республики Дагестан», – заявила представитель ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что Хасбулатова задержали при попытке покинуть Россию.