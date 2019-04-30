Министр экономики Дагестана задержан при попытке покинуть Россию

Министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хазбулатова задержали на двое суток, сообщил информированный источник.

Хазбулатова сняли с самолета, когда он пытался покинуть страну, рассказал собеседник «Интерфакса».

Между тем в министерстве экономики сообщили, что сейчас в ведомстве проходят обыски, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее в апреле Следственный комитет предъявил обвинение в растрате главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову. Также через несколько дней был задержан глава Бабаюртовского района Дагестана Эльдар Карагишиев, в его кабинете проводились обыски.