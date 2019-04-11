Главе Дербентского района Дагестана предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение в растрате главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Петренко сообщила, что «Главным следственным управлением СК главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову предъявлено обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»)», передает ТАСС.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тем временем источник силовых структурах Дагестана сообщил, что в региональном филиале Россельхозбанка и по месту проживания его бывшего директора Гитиномагомеда Гаджимагомедова проходят обыски, связанные «с возбужденным уголовным делом о хищении в особо крупном размере».

Он добавил, что экс-директор банка находится за пределами России.

Накануне сообщалось, что в администрации Дербентского района Дагестана проходят обыски.