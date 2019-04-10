Обыски начались в администрации Дербентского района Дагестана

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщили в пресс-службе.

Руководитель пресс-службы администрации Дербентского района сообщил, что «обыски проходят, с утра было отцеплено; работники только начали проходить в здание, при этом «сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить оперативные мероприятия», передает РИА «Новости».

На прошлой неделе СМИ также сообщали о проведении обысков в здании администрации Дербентского района. Тогда представитель районной администрации опроверг эти данные, сообщив, что никаких оперативных мероприятий с участием сотрудников правоохранительных органов не было, «все работают в штатном режиме».

Кроме того, он отмечал, что глава Дербентского района находится в отпуске.

Напомним, в январе обыски проходили на предприятиях газовой сферы Дагестана.