Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева, в его кабинете начались обыски, сообщил представитель районной администрации.

Источник сообщил, что глава района был задержан, «в его кабинете проходят обыски», передает РИА «Новости».

Отмечается, что обыски также проходят в компании «Бисма», которая находится на территории села Бабаюрта.

Ранее Cледственный комитет предъявил обвинение в растрате главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову.