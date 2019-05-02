Мадуро призвал военных отражать попытки государственного переворота

Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал армию страны отражать все попытки государственного переворота.

«Мы находимся в самом разгаре нашей битвы, мы должны максимально поддерживать боевой дух в наших стараниях полностью обезвредить предателей, всех путчистов», – заявил Мадуро во врем выступления в окружении военных, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Ранее руководство Венесуэлы сообщало о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. Минобороны Венесуэлы предупредило о готовности применить оружие в случае попыток штурма президентского дворца.

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