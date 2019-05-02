Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.

«Дорогой Володя, я имею честь называть тебя другом. Но с сегодняшнего дня, в день православной Пасхи, я уже буду тебя называть – а вернее, вас называть – президентом всей Украины», – сказал актер. Видеозапись опубликована в сообществе артиста в Facebook.

Кикабидзе отметил, что за победу Зеленского болели его друзья и «вся Грузия». Он пожелал избранному лидеру счастья. «Дай бог вам здоровья, и слава Украине», – так завершил обращение актер.

Осенью прошлого года Кикабидзе заявил, что готов покинуть Грузию из-за того, что многие ее граждане «поддерживают Россию», назвав такую позицию «изменой Родине».