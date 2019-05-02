В Испании признали поддержку Гуайдо ошибкой

Испанское правительство осознает, что допустило ошибку, признав Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, заявил лидер левой коалиции в парламенте Испании Unidas Podemos Пабло Иглесиас.

Unidas Podemos является главным парламентским союзником правящего кабинета социалистов, передает РИА «Новости».

Иглесиас заявил: «В частном порядке мы признаем, что на самом деле было ошибкой признать президентом человека, который не хочет свободных выборов в Венесуэле».

Иглесиас обвинил Гуайдо в планах устроить госпереворот, «кровопролитие с интервенцией США».

Лидер левой коалиции заверил, что и министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель осознает ошибку, хотя официальных заявлений МИД не делал.

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Напомним, власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить.

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