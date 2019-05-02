Мадуро собрался «исправить ошибки»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность принять «великий план изменений» в стране.

Он объявил 4 и 5 мая «великими национальными днями диалога». Обращаясь ко «всем ветвям народной власти», Мадуро призвал их указать руководству страны, что «нужно изменить ради великого плана изменений внутри боливарианской революции».

Мадуро сообщил, что намерен «принять план», который позволит «изменить все», «улучшить все», «исправить ошибки», передает РИА «Новости».

«На бога надейся, а с планом – меняйся. На бога надейся – а с планом исправляйся», – заявил он, добавив, что основой плана должна стать «народная мудрость».

Он призвал Боливарианский конгресс народов Венесуэлы, объединяющий более 80 социальных организаций страны, начать специальную сессию. Кроме того, он обратился по данному поводу к социалистической партии Венесуэлы и объединению «Великий патриотический полюс».

Мадуро призвал народ сразу выходить на улицы в случае, если будет предпринята новая попытка госпереворота.

Он считает, что в случае эскалации конфликта в стране США воспользовались бы «бойней» в Венесуэле и отдали бы приказ о военном вторжении.

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Мадуро заявил, что в Вашингтоне должны расследовать действия советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который устроил попытку переворота в Венесуэле.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке военного переворота в Венесуэле.

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