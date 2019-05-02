Мадуро собрался «исправить ошибки»

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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Что стало причиной смены посла России в Минске

Александр Лукашенко хорошо знаком с Дмитрием Мезенцевым по его работе в ШОСФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Александр Лукашенко добился своего: на фоне кризиса вокруг нефтепровода «Дружба» посол России в Минске Михаил Бабич, который раздражал белорусов своей медиаактивностью, был заменен на другого тяжеловеса российской политики – Дмитрия Мезенцева. Почему Москва пошла на такой шаг? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Почему Прилепин защищает Сталина

Дмитрий Ольшанский, публицист
Во многих людях живет стремление к примитивным иерархиям. Хочется в уютную казарму, где все предсказуемо, где все хоть и очень брутально, но без всякого снобизма: прапор, портянки, копать канаву от забора и до обеда. Подробности...
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Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские эксперты предлагают замириться с Москвой и натравить ее на Пекин. Только вот не могут внятно объяснить, зачем это надо самой России. Как ни крути, ссориться с соседом нам точно не нужно. Особенно ради дружбы с США. Подробности...
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ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Сергей Мардан, публицист
Сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Но только про секс с Ивлеевой все равно лучше смотрят, и Дудь это знает лучше прочих. А пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. Подробности...
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            Мадуро собрался «исправить ошибки»

            2 мая 2019, 01:57

            Текст: Антон Антонов

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            Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность принять «великий план изменений» в стране.

            Он объявил 4 и 5 мая «великими национальными днями диалога». Обращаясь ко «всем ветвям народной власти», Мадуро призвал их указать руководству страны, что «нужно изменить ради великого плана изменений внутри боливарианской революции».

            Мадуро сообщил, что намерен «принять план», который позволит «изменить все», «улучшить все», «исправить ошибки», передает РИА «Новости».

            «На бога надейся, а с планом – меняйся. На бога надейся – а с планом исправляйся», – заявил он, добавив, что основой плана должна стать «народная мудрость».

            Он призвал Боливарианский конгресс народов Венесуэлы, объединяющий более 80 социальных организаций страны, начать специальную сессию. Кроме того, он обратился по данному поводу к социалистической партии Венесуэлы и объединению «Великий патриотический полюс».

            Мадуро призвал народ сразу выходить на улицы в случае, если будет предпринята новая попытка госпереворота.

            Он считает, что в случае эскалации конфликта в стране США воспользовались бы «бойней» в Венесуэле и отдали бы приказ о военном вторжении.

            На ваш взгляд

             
            Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро?



            Обсуждение: 193 комментария

            Мадуро заявил, что в Вашингтоне должны расследовать действия советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который устроил попытку переворота в Венесуэле.

            Газета ВЗГЛЯД

            рассказывала о попытке военного переворота в Венесуэле.

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