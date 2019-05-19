«Бурановская бабушка» согласилась с Лазаревым про предвзятость к России на «Евровидении»

Художественный руководитель коллектива «Бурановские бабушки», которые представляли Россию на «Евровидении» в 2012 году, Анна Прокопьева прокомментировала выступление певца Сергея Лазарева на конкурсе.

В комментарии телеканалу «360» она отметила, что у россиянина был самый лучший вокал. Худрук считает, что Лазарев достоин как минимум второго места.

Прокопьева согласилась с исполнителем, который отметил ранее, что по отношению к России на «Евровидении» есть предвзятость, которая сказывается на результатах.

«Судить надо профессионально, а не идеологически. В музыку врезается политика. Это очень неприятно. Музыка призвана, чтобы люди дружили, люди друг друга понимали», – сказала она.

Прокопьева также оценила выступление победителя Дункана Лоуренса из Нидерландов. Она отметила, что песня ей понравилась, но сам исполнитель «просто пропел и все».

Напомним, Сергей Лазарев, исполнявший балладу Scream, занял третье место на «Евровидении» в этом году. Он заявил, что к России предвзято относятся на «Евровидении», и согласился представлять страну на конкурсе и в третий раз, если его выберут зрители.

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