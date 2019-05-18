Володин напомнил Зеленскому знаменитое высказывание Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского про возвращение Крыма цитатой российского лидера Владимира Путина.

«Зеленский должен понимать, что если начинать работу в своей новой должности с подобных заявлений, то можно закончить свое правление так же бесславно, как и (Петр) Порошенко. По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин не скажешь – «от мертвого осла уши вы получите», а не Крым», – приводится цитата Володина на странице Госдумы в Facebook.

Также Володин высказал предположение, что у 41-летнего Зеленского началась деменция.

«Понятно, что нагрузка на его плечи легла огромная и ответственность большая, но знать историю и географию собственной страны необходимо. В 2014 году многонациональный народ Крыма путем прямого волеизъявления принял решение и освободился от оккупантов и воссоединился с Россией, в составе которой находился на протяжении нескольких веков», – отметил спикер российского парламента.

Ранее Зеленский заявил, что уверен в возвращении Крыма в состав Украины. «Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары – прим. ВЗГЛЯД). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом», – сообщил избранный президент страны в соцсетях.

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