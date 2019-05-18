Порошенко обвинил Москву в истреблении крымских татар

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 1944 году «Москва устроила геноцид» крымских татар.

«18 мая 1944 – трагическая дата в истории крымскотатарского народа. Уходят из жизни свидетели, но воспоминания об устроенном Москвой геноциде остаются в исторической памяти крымских татар и в памяти всего украинского народа», – написал в своем Facebook Порошенко.

Он добавил, что никогда не забудет «преступления советского режима», а современные «преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова».

«Слава непокоренному крымскотатарскому народу!», – так завершил свое высказывание украинский лидер.

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма подверглись представители 20 национальностей, с полуострова в том числе было выселено более 183 тыс. человек крымских татар. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.