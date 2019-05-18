Загитова порадовала поклонников в свой день рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в свой день рождения – 18 мая ей исполняется 17 лет – опубликовала на своей странице фотографию, которая обрадовала ее поклонников.

В Instagram фигуристка опубликовала фото в купальнике. «Море, солнце и песок», – написала она.

Подписчики публикуют под снимком поздравления и комплименты: «Королева, с днем рождения!», «Наша шикарная, великолепная девочка с точеной фигурой и обворожительной улыбкой», «Ты взрослеешь и становишься все прекраснее», «С днем рождения, королева фигурного катания!», «Непревзойденная и неповторимая, самая лучшая».

«Бесконечные ноги», – восхищается loveyandare.

На ваш взгляд За кого из российских фигуристок вы больше болеете? За Алину Загитову

За Евгению Медведеву

За Елизавету Туктамышеву

За другую (указать в комментариях)



«Девочка наша, всемирно любимая! Поздравляю с Днем рождения! Будь счастлива, здорова, пусть тебя окружают только светлые люди. Ты сама, своим талантом и прилежностью сделала свою жизнь сказкой! Загитова – лучшая, талантливая, с самым чистым хвостом, гордость нации, гордость Этери&Со (речь о команде тренера Этери Тутберидзе – прим. ВЗГЛЯД), и душа всех болельщиков олимпийской чемпионки – 2018», – написала aljunya.

Ранее Алина Загитова опубликовала фрагмент нового шоу тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», в прокате которого приняла участие ее собака по кличке Масару.

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