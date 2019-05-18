США решили продать Южной Корее партию зенитных ракет

Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее зенитных ракет SM-2 модификации Block IIIB, сообщило Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA), входящее в структуру Пентагона.

Разрешение на поставку было дано в ответ на поступивший от Сеула запрос на покупку 94 зенитных ракет SM-2 модификации Block IIIB. Контракт на общую сумму в 313,9 млн долларов предусматривает техническую поддержку ракет, а также подготовку специалистов и помощь в вопросах логистики, передает РИА «Новости».

В ведомстве выразили мнение, что «предполагаемая продажа оборудования не изменит базовый военный баланс в регионе».

Напомним, в начале мая КНДР провела пуски ракет малой дальности, после чего в Южной Корее созвали срочное заседание по национальной безопасности, а глава Белого дома Трамп заявил, что «никто не рад» ракетным пускам КНДР. Пхеньян объяснил проведение стрельб «проверкой боеспособности».