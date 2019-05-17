Обнаружена «самая качественная» схема по выводу активов из российского банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило редкую схему вывода активов из кредитной организации, сообщила директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева.

«Мы столкнулись с редкой, но масштабной схемой, когда бизнес приобретался за счет денег, полученных в несвязанных банках, и там закладывался в обеспечение долга. После эти кредиты гасились не за счет выручки бизнеса, а за счет средств, выведенных из банка «Югра». Таким образом, долговая нагрузка с бизнеса перекладывалась на подконтрольный банк, то есть на его кредиторов – физических лиц», – рассказала Медведева, передает «Интерфакс».

Помимо этого, за счет кредитов банка производились отдельные покупки в интересах собственника «Югры». Медведева сообщила, что получавшие кредиты в несвязанных банках компании имели имущество и продолжают свою деятельность. Заемщики же самой «Югры» были вспомогательными структурами, не обладающими ничем, кроме «разрозненного малоценного имущества».

«Либо обязательства отдельных рыночных компаний переведены на технические организации с целью уклонения от их исполнения и возврата средств в банк. В настоящее время, не представляя для бенефициара никакого практического интереса, все эти организации уходят в банкротство и ликвидацию», – пояснила менеджер АСВ.

Несмотря на это, АСВ рассчитывает вернуть денежные средства, подчеркнула Медведева. Она также сказала, что сейчас банк, имея большие долги компаний, связанных с собственником бизнеса, не обладает никакими правами на его собственность и подконтрольные проекты. По сведениям АСВ, 98% всех кредитов банка, то есть 240 млрд рублей, были использованы на финансирование бизнес-проектов его владельца недвижимости и нефтедобычи.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. В его отношении возбуждено уголовное дело в связи с хищением денежных средств ПАО Банк «Югра» в размере 7,5 млрд рублей. Задержание проходило совместно с сотрудниками ФСБ и МВД.