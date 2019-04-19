Задержан основной акционер банка «Югра»

Следственный комитет сообщил о задержании мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина.

На сайте СК сообщается, что возбуждено уголовное дело по делу хищения денежных средств ПАО Банк «Югра» в размере 7,5 млрд рублей.

«Совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России проведены мероприятия, в результате которых Хотин задержан», – сказано в сообщении.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.