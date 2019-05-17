«Яндекс» прокомментировал запрет сотрудникам летать на «Суперджетах»

В «Яндексе» подтвердили, что действительно советовали сотрудникам воздержаться от полетов на SSJ-100, но эта рекомендация не была обязательной.

«Возникло внутреннее недопонимание, и простая рекомендация, возникшая из-за волнения нескольких сотрудников, по непонятным причинам превратилась в распоряжение», – заявили в пресс-службе «Яндекса» РБК.

Представитель компании уточнил, что информация о таком запрете – ошибка. Там также сообщили, что и данная ранее рекомендация уже отменена.

«Сотрудники могут выбирать любой комфортный для себя способ передвижения во время командировок»,– добавили в «Яндексе», отметив, что те, «кого беспокоит любой вопрос, связанный с безопасностью передвижения, могут согласовать альтернативный способ вне зависимости от его стоимости».

Ранее в соцсетях появилась информация, что «Яндекс» запретил своим сотрудникам летать на SSJ-100.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, погиб 41 человек.

Позже Росавиация назвала ошибки пилотов, среди которых заход на посадку с перегрузом.

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