Росавиация запросила документы об испытаниях «Суперджета»

В Росавиации заявили, что направили в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) запрос о предоставлении исчерпывающей документации по результатам сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.

«В связи с публикациями в СМИ Росавиация подтверждает, что в МАК направлен запрос незамедлительно представить в ведомство исчерпывающую документацию по результатам сертификационных испытаний самолета «Сухой Суперджет» RRJ-95», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Напомним, 5 мая самолет SSJ-100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, в результате погиб 41 человек.

Основной версией аварии считаются действия пилотов, которые приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости. Также еще одной из возможных причин называются конструктивные недостатки SSJ-100.