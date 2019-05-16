Литовский НПЗ отказался принять «грязную» нефть из России

Единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в литовском городе Мажейкяй отказался принять две партии российской нефти с избыточным содержанием соединений хлора.

«Компания Orlen Lietuva, принадлежащая польскому концерну Orlen и управляющая НПЗ в Мажейкяй, отказалась принять загрязненную нефть», – цитирует в четверг литовское издание «Вярсло жинёс» председателя правления Orlen Lietuva Михала Рудницкого.

Первый танкер с сырьем прибыл на литовский нефтяной терминал в Бутинге в начале мая. После того, как было установлено, что доставлена не отвечающая стандартам нефть, разгрузка была отменена. По той же причине был отозван второй танкер с такой нефтью, передает ТАСС.

По словам Рудницкого, убытков компания не понесла. «На работе предприятия это не сказалась. Нефть была заменена», – отметил он.

В апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было названо намеренным. Белоруссия и ряд других стран приостановили прием нефти из России. «Чистая» нефть вновь начала поступать только в начале мая.

Министр энергетики Александр Новак ранее сообщил, что следствие выявило группу компаний, которая осуществляла сдачу загрязненной нефти в трубопровод «Дружба». По делу были задержаны четыре человека.