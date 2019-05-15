Украинская полиция начала замену автоматов Калашникова

На Украине началось перевооружение национальной полиции: автоматы Калашникова заменят немецкие пистолеты-пулеметы MP5. Об этом заявил глава ведомства Сергей Князев.

Перевооружение носит превентивный характер, и новое оружие станет следующим шагом к «европейским стандартам», отмечается на сайте национальной полиции Украины.

Как отметил Князев, полиция выполняет правоохранительную функцию, и автоматы Калашникова, созданные для выполнения боевых задач, полицейским не подходят.

«Задачи нацполиции являются правоохранительными, в отличие от задач подразделений вооруженных сил, которые защищают государство и противодействуют вооруженному сопротивлению. Следовательно, полицейский должен остановить правонарушителя, сохранив жизнь ему, окружающим людям, а также свою жизнь», – сказал Князев.

Глава нацполиции подчеркнул, что МР5 используются сегодня полицийскими большинства стран, в частности, Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Италии и США. По словам Князева, немецкими пистолетами-пулеметами будут обеспечены в ближайшее время все подразделения нацполиции, которые несут службу в местах массового скопления людей.

В марте Князев сообщил об отказе от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и «Тульский Токарев» (ТТ) и перевооружении на пистолеты-пулеметы МР5, заявив, что полиция планирует заменить 90% вооружения.

В начале марта вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол страны в США Валерий Чалый провели переговоры с Пентагоном о возможностях прямых закупок Киевом оружия в Штатах.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что страны НАТО отказались дешево продавать Украине старое советское оружие из-за участия президента страны Петра Порошенко в коррупционных схемах.