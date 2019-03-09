Киев провел переговоры с Пентагоном о прямых закупках оружия у США

Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол страны в США Валерий Чалый провели переговоры с Пентагоном о возможностях прямых закупок Киевом оружия в Соединенных Штатах.

«Стороны обменялись мнениями относительно положений украинского законодательства, предоставляющего полномочия министерству обороны Украины осуществлять закупку товаров и услуг оборонного назначения за рубежом, которое позволяет нашему государству стать полноценным участником программы Пентагона «Международные военные продажи», – сообщило посольство, передает RT.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Билецкий сообщил, что страны НАТО отказались дешево продавать Киеву старое советское оружие, узнав, что президент страны Петр Порошенко использует запчасти в коррупционных схемах.