Украинская полиция решила отказаться от автоматов Калашникова

Национальная полиция Украины заявила о замене автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и «Тульский-Токарев» на немецкие пистолеты-пулеметы МР5.

«У нас амбициозная цель – на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием», – цитирует ТАСС главу Нацполиции Сергея Князева.

Руководитель ведомства подчеркнул, что MP5, в отличие от Калашникова, созданного для военных, исключительно полицейское оружие, поэтому замена будет оправдана.

«Автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать, у полиции другие задачи... Наша задача - сохранить жизнь преступника и сберечь собственную», – сказал Князев.

Глава Нацполиции добавил, что MP5 не будут вооружаться полицейские подразделения, задействованные в силовой операции на востоке Украины.

В начале марта вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол страны в США Валерий Чалый провели переговоры с Пентагоном о возможностях прямых закупок Киевом оружия в Штатах.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что страны НАТО отказались дешево продавать Украине старое советское оружие из-за участия президента страны Петра Порошенко в коррупционных схемах.