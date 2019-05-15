Судмедэкспертиза не нашла признаков отравления Доренко

Судебно-медицинская экспертиза после дополнительной проверки не нашла признаков отравления журналиста Сергея Доренко, заявил генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Позже стало известно, что он умер от разрыва аорты.

Ему было 59 лет. Первоначально кремацию назначили на 12 мая, но в воскресенье стало известно, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище не состоится.

В среду СМИ со ссылкой на источник в судмедэкспертизе сообщили, что судебно-химическое исследование не нашло признаков отравления Доренко.

Позже стало известно, что прощание с журналистом пройдет на Троекуровском кладбище в пятницу, тело покойного собираются кремировать.